Mindeord: Hun vil blive husket som en varm, glad og festlig person

Det er med stor sorg, vi har modtaget meddelelse om at Joan Nilsson er død efter længere tids sygdom. Igennem mange år har Joan ydet en stor indsats for fritidslivet i Værløse og har siddet i foreningen Værløse Kultur & Samfunds bestyrelse siden 1984. Igennem 30 år var Joan leder af vores aftenskole Familie & Samfund, hvor hun var meget vellidt af såvel elever som lærere, og da Aftenskolen og foreningen overtog senior universitet, gik Joan helhjertet ind i arbejdet hermed. I en årrække sad hun desuden i udvalg for voksenundervisningen med tæt kontakt til Furesø Kommune, hvor hun var meget værdsat. Joan havde en vis evne til at få det bedste frem i alle folk og få dem til at føle sig betydningsfulde og værdsat. Hun efterlader et stort savn i bestyrelsen, hvor hun vil blive husket som en altid varm, glad og festlig person. Man siger, at ingen dør, så længe nogen husker dem, dette må være Joan Nilssons eftermæle. Vore varmeste tanker går til familien med vores dybeste medfølelse.