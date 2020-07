Mindeord: Hans hjerte brændte for idrætsforeningen

Det er med stor sorg, at vi i Kirke Værløses Idrætsforening (KVIF) har modtaget besked om at Frede Kaad den 15. juli er sovet stille ind. Alle som har spillet i eller været i kontakt med Kirke Værløses Idrætsforening siden klubbens oprettelse i 1950, er ikke i tvivl om hvem Frede Kaad er.

Uden at overdrive var Fredes Kaads største fritids interesse KVIF. Frede var i klubben hver dag, for at sikre sig, at klubben kunne fungere optimalt til gavn for alle medlemmer unge som ældre. Hvis man var i tvivl eller manglede noget tøj, bolde osv., var svaret altid: "I skal kontakt Frede".

Frede havde et stort hjerte hos alle i klubben. Han var en ildsjæl, venlig og omgængelig og hans hjerte brændte for klubben. Frede var et ordensmenneske, og når han løftede stemmen over for klubbens medlemmer, som kunne være nødvendigt engang i mellem, var det med et Tørsbøl glimt i øjet og så var den ikke længere... Den indsats som Frede udførte i klubbens køkken, med alt hvad det indebærer, var kæmpe stor gennem alle årene. Frede Kaad var udover ovennævnte også æresmedlem i KVIF.