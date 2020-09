Mindeord: Et kulturelt fyrtårn er slukketFuresø Revyen mindes Lissen Grønkjær

Allerede på det tidspunkt opdagede vi på revyholdet Lissens store engagement og talent for at kunne få ting til at ske. Og hun gik meget gerne forrest. Som formand, instruktør, skuespiller og aktiv blæksprutte var hun uundværlig for dét, som vi i dag kalder Furesø Revyen.

Hele 14 revyer nåede Lissen at være en del af, både på scenen og i kulissen, hvor hun med smil og myndighed tog sig af "alt det kedelige" og de små sværdslag, der skulle udkæmpes for at få tingene til at lykkes. Hun var et fyrtårn, der viste vej.