Mindeord: En myreflittig ildsjæl er død

Af Nils Danielsen, formand for Ældre Sagen i Farum

Lissen har gennem årene udført en frivillig, medmenneskelig indsats langt udover det sædvanlige til gavn og glæde for ældre medborgere i Farum. Faktisk har opgaverne været så mange, at disse mindeord får karakter af opremsning.

Lissen har som næstformand stået for den interne og eksterne kommunikation. Hun har været medredaktør på Ældre Sagens halvårlige blad. Hun har udsendt månedlige Nyhedsmails med aktuelle nyheder. Endelig er det Lissen, der som presseansvarlig har stået for at skrive indlæg i lokalaviserne.