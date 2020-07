Mette Frederiksen lærte brudevals hos Jens Werner

Mette Frederiksen sagde som bekendt ja i kirken til filminstruktør Bo Tengberg tidligere på ugen i Magleby Kirke på Møn. Med til et bryllup hører naturligvis en brudevals, og derfor har Mette Frederiksen taget tid ud af sin travle kalender for at øve sig hos den kendte danser, dommer og danseskoleejer, Jens Werner.