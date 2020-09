Marie Kruse melder om rekordhøjt antal elever

Skolen har fra dette år fået en HF-linje, og det gør, at der nu samlet på de to uddannelser går 425 elever.

"Også i 10. klasse (et klassetrin, der på Kruse kaldes 0.g, da valget om at gå fra 9. til 10. ikke blot betragtes som en forlængelse af grundskoletiden, men som et væsentligt springbræt til gymnasiet) ses der en stor stigning. I august 2019 bestod 10.-klasseafdelingen kun af én klasse med 24 elever, men i år er skolen nået op på to klasser, der samlet tæller 42 elever. Grundskolen oplever altså også en lovende fremgang, som rammesætter, at der bestemt er grund til fortsat, i stigende grad, at række ud efter børn og unge i Furesø," skriver Marie Kruses Gymnasium i pressemeddelelsen.