Marie Brixtofte udgiver sin anden bog: Der er altid en historie om min far, når jeg er ude at holde foredrag

Hun kalder den selv en "fagbog til folket". Datter af den tidligere Farumborgmester, Peter Brixtofte, udgiver sin anden bog, der hedder "Bolsjefilosofi og andre leveråd"

Furesø Avis - 13. september 2020 kl. 09:07 Af Jens Berg Thomsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Sidste år vakte Marie Brixtofte en del opsigt med sin selvbiografiske roman "Kun når det regner," der handlede om opvæksten med hendes far, Farums daværende navnkundige borgmester, Peter Brixtofte.

Nu kommer bog nummer to så fra borgmesterdatteren, og mens den første bog beskriver opvæksten på godt og ondt, er bog nummer to med titlen "Bolsjefilosofi og andre leveråd" et slags svar på, hvad man så kan gøre, når man vokser op med dysfunktionelle relationer, hvis vaner man tager med sig ind i voksenlivet.

"Jeg holdt mere end 50 foredrag oven på den første bog, hvor jeg jo fortalte om min opvækst, men jeg fortalte også om de overlevelsesstrategier, man tilegner sig, når man vokser op i en dysfunktionel familie. De er smarte, når man er barn, men de kan også spænde ben, når man bliver voksen," siger Marie Brixtofte.

"Overlevelsesstrategierne kan komme til at betyde lavt selvværd eller dårlig samvittighed. Og man kan også have svært ved at sige fra, når man er blevet voksen. Til mine foredrag rakte flere og flere hænderne i vejret og kunne genkende sig selv i det, jeg fortalte. Jeg var ikke klar over, at der var så mange mennesker, der bøvler med det her, så jeg lavede en liste og forsøger i bogen at skrive om, hvad man så kan gøre ved de her ting, for folk kom op i pauserne i mine foredrag og spurgte mig," siger hun.

Hun påstår ikke, at bogen "rummer sandheden," fortæller hun.

"Jeg vil kalde den for en fagbog for folket. Nogle vil måske kalde det en selvhjælpsbog. Men det synes jeg er for klichéagtigt, for det er ikke en selvhjælpsbog i klassisk forstand med råd, som man aldrig får ført ud i livet. Det er små fif til, hvordan man kan gøre det hele lidt bedre," siger Marie Brixtofte om bogen, hvor hun også trækker på sin uddannelse og karriere både som psykolog og som økonom og investment banker.

"Bogen er mine egne ord. Jeg har brugt min erfaring som psykolog gennem mange år og rådgivning til unge, der er vokset op i dysfunktionelle familier. Eller hvor familien er blevet dysfunktionel senere. Det kan være på grund af sygdom i familien, eksempelvis. Så skal man tilpasse sig. Det er både smart, men det kan også spænde ben at tilpasse sig. Bogen er skrevet ud fra mine erfaringer som menneske, men den er også skrevet ud fra teorier gennem psykologien og økonomien," siger hun.

Raki-fælden Marie Brixtoftes far fylder også i den anden bog, fortæller hun. Hun bruger blandt andet billedet raki-fælden. Raki er en type likør, og barndommens ture til Tyrkiet med ham førte også til krumspring i et forsøg på at dæmme op for farens alkoholisme, fortæller hun.

"Vi gemte hans flasker med raki, når vi var dernede i den tro, at vi kunne få ham til at drikke mindre. Det lykkes ikke, selvom vi gjorde det, så at gå i raki-fælden bruger jeg til at beskrive der hvor man prøver at kontrollere noget man ikke har kontrol over. Min far er også med i bogen, for jeg skriver f.eks. om omvendte forældreroller, hvor jeg fortæller om dengang jeg var 16 år, og rollerne mellem os tydeligt var byttet rundt. Det var mest i forholdet til min far, at tingene blev dysfunktionelle. Det var også en god og kærlig opvækst, men der skete nogle tilpasninger, og det er i tilpasningerne, at tingene kan blive bøvlet senere hen i voksenlivet, når man for eksempel skal indgå i en partnerrelation," siger Marie Brixtofte.

"Jeg oplever stadig stor interesse for min far, og til mine foredrag er der altid nogen, der fortæller mig en historie om ham, selvom det er nogle år siden, han døde nu," siger hun.

Anbefalinger På omslaget kan man læse anbefalinger fra kendte som Lotus Turèll, Michael Falch og Hassan Preisler, og det skal være med til at give bogen en god opmærksomhed.

"Jeg er lidt amerikansk af sind, og når jeg selv står og skal vælge en bog, så har jeg det sådan, at jeg gerne vil have anbefalinger. Der er stor kamp om vores opmærksomhed. Mange har ikke tid til at læse en bog, fordi mobiltelefonen er en stor konkurrent, men når der er anbefalinger fra mennesker, der er kendte, så er man måske mere tilbøjelig til at købe den. Jeg går aldrig selv på restaurant uden at tjekke Tripadvisor, og når jeg skal handle med en virksomhed, så kigger jeg på Trustpilot. Derfor tænkte jeg, at det er rart at få en blåstempling," siger Marie Brixtofte.

"Det er svært at sælge bøger i Danmark, og skal man tjene noget på det så ligger det i de foredrag, man holder bagefter," siger hun.

Glad for Bondos støtte Oven på den første bog var den nuværende borgmester i Furesø Kommune meget positiv, fortæller Marie Brixtofte, især det med hvordan vores lave selvværd kan spænde ben for os.

"Han har opfordret mig kraftigt til også at skrive den næste bog, og at den nu udkommer er også på grund af ham," siger hun.

Bogen udkommer den 18. september.

Datter af daværende borgmester i Farum Peter Brixtofte (1949-2016). Den ældste af i alt tre døtre.

Bogen "Bolsjefilosofi og andre leveregler er hendes anden bog.

Første bog, "Kun når det regner", udkom i 2019.