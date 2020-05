Maksimal komfort: Ansigtsvisir hjælper lokal tandlæge under corona

"Vi fokuserer på et ansigtsskærm med maksimal komfort til lange arbejdsskift. En ansigtsskærm, der er let og hurtigt at samle og justere. I den daglige kamp mod covid19 er der ikke tid til besværlige indstillinger. Hos TANDTEAMSVARE følger vi konstant Sundhedsstyrelsens retningslinjer om COVID-19 samt de infektionshygiejniske retningslinjer fra Statens Serum Institut. Det betyder bl.a., at vi altid udfører grundig håndhygiejne, anvender medicinske engangshandsker, kirurgisk mundbind, kirurgisk hat og visir eller beskyttelsesbriller. Vi rengør, desinficerer og steriliserer altid vores instrumenter, bærer rent kliniktøj og rengør klinikken efter de nationale infektionshygiejniske retningslinjer," siger tandlæge Ingo Svare i pressemeddelelsen.