Right to Dream Park. Foto: Jens Berg Thomsen

Lysmaster på stadion koster 1,5 millioner kroner at eftersyne

Hvert tiende år skal lysmasterne på Farum Park gennemgå et større eftersyn, og da det sidste gang skete i 2010, er der nu blevet tid til et nyt eftersyn. Det koster 1,5 millioner kroner at nedtage og eftersyne hæve-sænke masterne, og på det seneste møde i Økonomiudvalget skulle politikerne derfor frigive anlægsbevillingen til det lovpligtige eftersyn.

Et enigt udvalg anbefalede at frigive de 1,5 millioner kroner, og derudover kommer der udgifter til eventuelle reparationer, som først kendes, når masterne er efterset, og som forventes at blive højst 300.000 kroner. Der er derfor i budgettet for 2020 afsat 1,8 millioner kroner til opgaven.

Nedtagningen og eftersynet kommer til at ske i sommerperioden fra den 28. maj og cirka seks uger frem, skriver forvaltningen i orienteringen til politikerne. lmv