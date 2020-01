Lun på ord 2020 nærmer sig: "Det er sammen, vi skal gøre det"

Fredag den 17. januar blændes der igen op til kulturfestivalen 'Lun på ord' i Furesø, og hen over to dage er der et væld af forskellige muligheder for at få sig en på opleveren.

"Vi har jongleret med flere temaer, men en dag stod jeg på Værløse Bymidte, hvor der var et arrangement med FN's verdensmål, og så slog det mig, at hvis der er et ord, der kendetegner tiden, hvis vi skal blive til noget i den her verden, så er det sammen, vi skal gøre det, og derfor valgte vi "sammen" som årets tema," siger arrangør Camille Blomst til Furesø Avis.

Programmet ligger klart og færdigtrykt, og man finder det på kommunens biblioteker, men der har også været en række frivillige, der har været rundt og lægge det i postkasser rundt omkring i kommune, fortæller hun.

"Vi har haft et helt lille netværk, og jeg er så rørt over, at de frivillige har gjort det," siger Camille Blomst om festivalen, der bliver holdt for sjette år i træk.

"Vi åbner døren, og sammen kan man opleve en masse ting. Det afgørende er, at det her er for børn på nul år og for folk på 100 år. Der er både babyrytmik og noget meget intellektuelt i programmet, og det går vi op i, når vi lægger det. Der skal være noget for alle. Det er både kultur som i litteratur, men der er også dans, musik, standup, teater, improvisationsteater, store danske stjerner og en stjerneprofessor. Man kan tage sit barn ind og se stjerneprofessoren Anja Andersen, der virkelig brænder for at formidle det, hun formidler, og det tror jeg kan vække noget i et barn. Eller et barnebarn for den sags skyld. Hvis man gør det sammen i stedet for "bare" at se det i fjernsynet, så tror jeg, det gør et eller andet. Det er noget, kultur kan. Og det er lige rundt om hjørnet for folk her i Furesø. Det foregår her, hvor vi bor, og man skal ikke en tur ind til byen for at opleve det. Bagefter kan man gå ud og snakke om det, man har oplevet," siger hun.