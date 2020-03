Facebook-sidens forside. Foto: Louise Mørch Vilster

Louise oprettede Facebookside om Corona: Så rullede det hele

På Facebooksiden 'Coronavirus Furesø' tilbyder borgere deres hjælp med blandt andet indkøb og børnepasning

Furesø Avis - 12. marts 2020 kl. 12:15 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Flere steder i landet bliver der oprettet lokale Facebook-sider om corona, så borgere kan hjælpe hinanden og udveksle gode råd, og Furesø er ingen undtagelse. Louise Hedelund Jørgensen tog onsdag initiativ til siden 'Coronavirus Furesø', som hun oprettede få timer før statsministerens pressemøde onsdag aften. Den har i skrivende stunde allerede fået 444 medlemmer.

"Jeg så det et andet sted på Facebook, og syntes det var en god idé. Det var lige før pressemødet, og det føltes lidt mærkeligt, for da jeg oprettede den, vidste jeg ikke, om der ville blive brug for den. Så gik der et par timer, og så rullede det hele," siger hun.

Hjælpe hinanden Hendes idé med Facebook-siden er, at Furesø-borgerne har et sted, hvor de kan hjælpe hinanden med for eksempel indkøb, børnepasning eller andre praktiske ting, som nogle kan have svært ved at få klaret.

"Det kan være en, der sidder i karantæne og har brug for hjælp til at handle. Eller det kan være en, der har en nabo, som har brug for hjælp, og som man ikke selv har mulighed for at hjælpe. Det kan være mange ting fra stort til småt," siger hun.

Louise Hedelund Jørgensen bor selv i Farum og er hjemme fra arbejde med sine børn. Hun ejer svømmeskolen Swimmix i Værløse, som lige nu er lukket ned på grund på grund af myndighedernes nye anbefalinger.

"Jeg tager det selv alvorligt og tager mine forholdsregler. Jeg har en datter på to et halvt år med dårlige luftveje og vi selv hjertepatienter i familien," siger hun.

På den nye Facebook-side er der allerede flere som tilbyder deres hjælp, blandt andre en studerende som ikke kan komme i skole.

"Jeg står i den situation at mit studie er lukket lige pt og står derfor til rådighed, hvis der er nogle der har brug for hjælp her i Furesø Kommune. Jeg har erfaring indenfor pasning af børn og er ved at uddanne mig til pædagog. Ville også have mulighed for at hjælpe med indkøb. Skriv til mig, hvis i har brug for hjælp," skriver den kvindelige studerende.