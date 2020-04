Send til din ven. X Artiklen: Lotte Søgaard i superligaen som bedemand Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Lotte Søgaard i superligaen som bedemand

Diplomuddannelse med til at sikre højt niveau i Furesø- og Værløse Begravelsesforretninger

Furesø Avis - 02. april 2020 kl. 09:50 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Bedemand Lotte Søgaard har netop gennemført en diplomuddannelse. Dermed har hun forudsætningerne for, at Furesø- og Værløse Begravelsesforretninger bliver blandt de bedste begravelsesforretninger i Danmark, skriver forretningen i en pressemeddelelse.

Brancheforeningen Danske Bedemænd har siden 1979 uddannet mere end 500 bedemænd i Danmark. For at være medlem af Danske Bedemænd skal man gennemføre den "grundlæggende bedemandsuddannelse". Det er en uddannelse, som sikrer en god kvalitet i begravelseshandlingerne og rådgivningen af de pårørende.

Hvis man som bedemand gerne vil videreuddanne sig, har man mulighed for at tage en diplomuddannelse, og det har bedemand Lotte Søgaard netop valgt at gøre.

Formålet bag uddannelsen, er at give bedemanden redskaber til at komme i den danske 'superliga' - at blive blandt de bedste bedemænd i landet.

På uddannelsen får deltagerne en videregående indsigt i psykologi, kommunikation og håndtering af den svære samtale, de mange aspekter i forsikrings- og pensionsforhold, og lærer mere om virksomhedsledelse.

Arbejdsmiljø på skemaet Arbejdsmiljø er på grund af corona-virus-situationen lige nu højaktuelt, og derfor er det også et vigtigt led i uddannelsen, at bedemænd har et dybere kendskab til beskyttelsesudstyr for at beskytte sig selv og de ansatte i bedemandsforretningerne.

Diplomuddannelsen tager halvandet år med seks intensive moduler, og 14 bedemænd fra hele landet har netop bestået den afsluttende eksamen.

Med den uddannelsesmæssige baggrund er de nu endnu bedre rustede til at håndtere hverdagens udfordringer og forventninger og dermed levere den service og vejledning, som de pårørende og familierne i stigende grad efterspørger.