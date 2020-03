Lokale butiksejere: Sådan håndterer vi coronakrisen

"Jeg har lige leveret en ordre på 50 gange boef bourguignon, men ellers er det gået ned i kadence. Jeg prøver at overleve. Vi har stadig masser af varer ,, og jeg synes også, vores faste kunder er gode til at komme herned og købe noget vin, sæbe eller ost," siger Birgit Pichat, der er indehaver af Vores Marked. Hun har efter befaling fra myndighederne stoppet med at servere i cafeen, men der er stadig take away at købe i hendes butik, og der er sat en grænse for, hvor mange kunder der må være i butikken på én gang.