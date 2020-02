Lokale butikker støtter indsamling med gaver

Indsamling Søndag 8. marts går det løs i Farum til Folkekirkens Nødhjælps indsamling. Deltagerne er så småt begyndt at melde sig, men der er stadig langt endnu, før der er nok deltagere til at komme rundt til alle Farums husdøre.

"Det er derfor helt fantastisk, at flere lokale butikker igen i år har doneret gaver til indsamlingen. Samtidig med, at indsamlerne går en tur for verdens fattigste og klimaet, deltager de i lodtrækningen om de flotte gaver fra butikker i Farum," skriver Farum Sogn i en pressemeddelelse.