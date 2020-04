Pernille Drage glæder sig over det stærke sammenhold blandt butikkerne i coronakrisen. Foto: Jens Berg Thomsen

Lokal optiker om coronakrisen: Det betyder meget, at vi som butikker støtter hinanden

Den selvstændige optiker Pernille Drage kan tydeligt mærke, at folk holder igen med at købe lige for tiden. Hun glæder sig dog over et stærkt sammenhold butikkerne imellem

Furesø Avis - 08. april 2020 Af Louise Mørch Vilster

Hos optiker Pernille Drage i Farum er der stadig åbent i butikken dog med begrænsede åbningstider, og hun er samtidig begyndt at levere varer hjemme hos kunderne. Det gælder ikke mindst kontaktlinser.

"Sidste uge havde jeg faktisk rigtig travlt. Jeg har haft fat i alle mine kunder for at høre, om de vil have tilsendt eller hente kontaktlinser. Så jeg har kørt rigtig meget rundt med kontaktlinser og stillet dem ude foran," siger hun.

Brillesalg gået i stå Som optiker er Pernille Drage underlagt sundhedsmyndighederne, og derfor må hun i perioden med coronasmitte ikke lave almindelige synstest eller kontaktlinsekontroller indtil den 30. juni.

Det gælder dog ikke, hvis der er akut brug for briller. Det betyder også, at kunderne ikke køber briller for tiden, som normalt står for størstedelen af omsætningen.

"Jeg er en selvstændig og uafhængig optiker, og det her koster dyrt. Jeg har mistet omsætning for marts, og jeg kan også mærke, at mange kunder holder igen," siger hun.

Hun har ingen medarbejdere ansat, og har derfor ikke haft behov for at sende nogen hjem eller afskedige. Men Pernille Drage er i øjeblikket sammen med sin revisor ved at se på, om hun kan gøre brug af regeringens hjælpepakker, så noget af tabet kan hentes hjem.

"Jeg er i tvivl, om jeg overhovedet kan få noget, da jeg ikke har nogen ansatte. Men hvis jeg kan, bliver det for tabt omsætning og udgifter til husleje og andre faste udgifter. Jeg tager en dag ad gangen, og så må vi se, om jeg er heldig at få noget retur."

Kunder langt væk Selvom statsminister Mette Frederiksen nu har åbnet døren på klem for en langsom genåbning inden for de næste par uge, så tror Pernille Drage ikke på, at butikken bliver åbnet op som normalt før engang i maj.

"Men det kunne være rart, hvis der blev lempet med synsprøver, da jeg sidder halvanden meter væk fra folk. Der går nok lidt længere tid med kontaktlinser, da man kan blive smittet via tårevæske. Selv hvis det drejer sig om en kritisk situation må vi ikke tage kontaktlinser af og på lige nu, heller ikke med handsker. I stedet henviser vi til en øjenlæge," forklarer hun.

I butikken har hun taget sine forholdsregler og sat en plexiglasplade op mellem hende og kunden, når hun laver akutte synsprøver. Som optiker er det heller ikke nyt med håndsprit i butikken, og derudover må der maksimalt være to kunder i butikken ad gangen, som kunderne har taget pænt imod. Pernille Drage kan godt mærke, at mange andre optikere holder lukket, for hun får pludselig kunder, der ikke kommer fra lokalområdet.

"Jeg har lige haft en kunde fra Ganløse, der skulle have lavet reparation på en brille. Jeg har også haft en fra Nærum, der havde kørt rundt for at finde en åben optiker, da han havde knækket sine briller," siger hun.

Men da salget af briller er gået i stå, er Pernille Drage nu ved at udforske nye muligheder. En af idéerne er at blive mere aktiv på Instagram og lægge billeder op af især solbriller, som kunderne kan få tilsendt portofrit. Og sammen med indehaveren af tøjbutikken Knap Design, der ligger i Farum Hovedgade, har hun planer om at lave små videoer til Facebook, som kan komme begge butikker til gavn.

"Jeg bliver nødt til at finde på noget nyt. Bente Knap og jeg talte derfor om at lave nogle videoer, hvor jeg har hendes tøj på fra butikken og mine solbriller på. Vi har altid holdt sammen, og har tidligere holdt modeshow sammen. Det betyder rigtig meget, at vi i butikkerne kan støtte os op af hinanden. Hvis jeg var den eneste, der havde åbent i Farum, ville det være rigtig svært," mener Pernille Drage.