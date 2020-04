Lokal forfatter udgiver bog om folkeskolen

"Bogen giver et indblik i indskolingsforældres digitale kommunikation med hinanden og med personalet på deres børns skole i løbet af et skoleår - bogen er et fiktivt, satirisk værk. Bogens indhold er et sammenkog af inspiration hentet mange steder fra, og forældreskab og brug af digital kommunikation er de interessante omdrejningspunkter for forfatteren."