Lørdag genåbner Farum Kulturhus med stærkt program

"Det er fantastisk, at vi har et hus med så mange forskellige kulturelle oplevelser, og vi glæder os så meget til at byde alle velkommen. Det bliver selvfølgelig "Corona Style" så antal- og afstandskrav bliver overholdt, og det kan være, at folk må cirkulere lidt i huset, for ikke at være for mange samlet i det samme rum, men vi er sikre på, at det nok skal gå -ellers må man jo tage en lille tur ind på biblioteket Og så er det jo lidt sjovt, at man på en og samme dag kan opleve kunsten både komme og gå," siger hun.