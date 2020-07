Løbeklub arrangerer familievenligt motionsløb i skoven

Igen i år arrangerer Furesø Løbeklub Margueritløbet, der er et motionsløb alle kan være med til. Det finder sted i Lille Hareskov søndag den 20. september, og der er plads til både løbere, gående med børn og eventuelt barnevogne. Ruten er fem kilometer lang, men for dem der har lyst til at løbe 10 kilometer, er det muligt at tage ruten to gange.