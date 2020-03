Byrådssalen på rådhuset. Arkivfoto

Livestreamning af byrådsmøde fik sin ilddåb

Onsdag var der for første gang livestreamning af byrådsmøde. Det bør blive permanent, mener flere politikere

Furesø Avis - 26. marts 2020 kl. 18:19 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Selvom alle byrådsmedlemmer sad trygt derhjemme for at undgå coronasmitten, lykkedes det alligevel at gennemføre det planlagte byrådsmøde onsdag aften på digital vis. Og som noget helt nyt kunne borgerne også følge med hjemmefra, da lyden blev livestreamet til Facebook. I starten var der over 40, som benyttede sig af det tilbud, men en del faldt fra i løbet af aftenen, da mødet endte med at vare fem timer, og det var først kl. 23, at de 24 punkter var diskuteret igennem. Borgmester Ole Bondo Christensen (S) var inden mødet meget spændt på, hvordan det ville gå.

"Det er meget spændende, om vi kan få det til at fungere. Vi skal være sammen, men hver for sig. Det gik hæderligt til Økonomiudvalgsmødet, men det er en anden måde at være sammen på," sagde han.

Bedre teknik efterlyses Flere i kommentarsporene under streamningen efterlyste bedre lyd og livebilleder, men de var samtidig positivt stemte for initiativet.

"Fint med online møde, men I har en del at lære om teknologien," skrev for eksempel Bengt Albjerg.

Overordnet fungerede det digitale byrådsmøde godt på trods af et par enkelte tekniske udfald, og en del politikere glemte at tænde deres mikrofoner, når det var tid til at tale. Et af de sidste punkter på dagsordenen handlede netop om borgerinddragelse og her foreslog flere af byrådsmedlemmerne at gøre livestreaming af byrådsmødet permanent - også efter coronakrisen.

"Jeg har fået mange private beskeder på Facebook, hvor borgerne fortæller, at de sætter pris på, at vi benytter os af den mulighed. Det kan vi godt tænke ind i fremtiden også," sagde Gustav Juul (V).

Det var Øjvind Vilsholm (EL) enig i:

"Det synes jeg bestemt, at vi skal arbejde videre med, og vi kunne arbejde videre med at sætte nogle billeder på. Det er en af de tilbagemeldinger, jeg har fået fra borgerne."

Til Furesø Avis fortæller Ole Bondo Christensen, at coronakrisen har tvunget kommunen til at gøre brug af nye digitale løsninger. Også udvalgsmøderne bliver i disse dage gennemført digitalt.

"Jeg tror, at krisen gør, at vi bliver meget dygtigere til at bruge cyberspace til mødeafvikling, og bruge det til at streame ud til flere. Det er en nødvendig læring, som vi kan få gavn af bagefter," siger han.