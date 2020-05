Send til din ven. X Artiklen: Livestreaming af byrådsmøder får endelig politisk opbakning Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Livestreaming af byrådsmøder får endelig politisk opbakning

Der er bred opbakning til at blive ved med at livestreame byrådsmøder, også efter coronakrisen. Forslaget har tidligere været oppe at vende, men nu er alle partier med på idéen

Furesø Avis - 01. maj 2020 kl. 11:30 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Under coronakrisen er politikerne i byrådet blevet nødt til at afholde deres møder digitalt. Samtidig er byrådsmøderne for første gang blevet livestreamet til først Facebookside og siden kommunens hjemmeside, så borgerne også kan følge med derhjemme. Til det seneste byrådsmøde onsdag fulgte knap 30 med under det to timer lange møde.

Det har dog kun været med lyd, men på det seneste byrådsmøde stillede Venstre forslag om at fortsætte med at livestreame, men i både lyd og billeder. Et forslag, som de andre partier bakkede op om.

"Jeg er åben for at sende det til diskussion i Udvalget for digitalisering og innovation, og det kan også være, at der skal afsættes nogle midler til det. Vi kan tage det op til budgetforhandlingerne for 2021," sagde Gustav Juul fra Venstre.

Borgerinvolvering Forslaget var ifølge Øjvind Vilsholm fra Enhedslisten en fremragende ide.

"Det forslag stod også på min to-do liste. Det kan bidrage til yderligere borgerinvolvering og få flere til at følge med i den politiske proces. Det kan også få os politikere til at stramme os lidt an," mener han.

Også Tine Hessner (R) og Muhammed Bektas (S) bakkede op, og foreslog at få erfaringer fra andre kommuner og få priser på de forskellige løsninger, mens Ole F. Holleufer fra Liberal Alliance lagde vægt på at sikre en ordentlig kvalitet til streamingen.

"Det er væsentligt at sikre en ordentligt kvalitet. Det kan også give mulighed for at mindre partier bedre kan få deres budskaber ud, hvis det er noget, som borgerne vil lytte til," sagde han.

Mere talelyst Lars Carstensen (K), der er formand for Udvalget for digitalisering og innovation, glædede sig over, at forslaget der tidligere har været oppe at vende, nu ser ud til at blive en realitet.

"Det har tidligere været diskuteret, men uden begejstring fra alle politiske sider, så det glæder mig som formand, at forslaget kommer op igen."

Han forudser dog, at politikerne får større lyst til at profilere sig selv, hvis der kommer publikum på.

"Det kan også have en effekt på, hvordan møderne bliver afviklet, for nu er man pludselig i fjernsynet, og så kan det være, at der er en større talelyst. Men vi er nysgerrig positive, og synes, at det skal undersøges grundigt fra andre steder," sagde han.