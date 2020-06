Liv og glade dage: Børnefest på Akacietorvet i Farum

"Vi drømmer om at skabe et sted med plads til alle børn på tværs af udfordringer i hverdagen, diagnoser eller skader. Alle børn skal have mulighed for at høre til og have socialt samvær for at udvikle sig. Desværre er der mange børn med udfordringer af den ene eller anden art, der ofte ikke har den mulighed. Det vil vi gerne ændre," siger Kira Trust, der er formand for foreningen.