Ligger i top på landsplan: Der bliver behov for langt flere boliger i Furesø

Furesø ligger i toppen over de kommuner, som i fremtiden vil får behov for flest nye boliger, viser ny undersøgelse

Der bliver behov for mange nye boliger i Furesø frem mod 2045, hvis der skal holdes trit med befolkningsudviklingen. Furesø ligger i top-10 over landets kommuner med det procentuelle største boligbehov i fremtiden, viser en beregning fra Spar Nord. Her ligger Furesø på niendepladsen, da ændringen i boligbehovet vil stige med 17 procent, som svarer til 3092 nye boliger.

Et par pladser længere oppe ligger Allerød Kommune, mens Skanderborg og København ligger på henholdsvis første og andenpladsen procentuelt. Der skal dog ikke overraskende bygges langt flest boliger i København, hvor der bliver brug for 67.349 nye boliger frem mod 2045.

Attraktive forstadskommuner

"Vi kommer generelt til at se en stor befolkningstilvækst i de byer, der ligger i pendlerafstand til landets større byer. Det hænger blandt andet sammen med, at boligpriserne i de største byer efterhånden er så høje, at den gennemsnitlige danskers indkomst ikke rækker til ret mange kvadratmeter. Mange job vil dog forsat centreres i de store byer, og derfor vælger flere at flytte til forstadskommunerne, hvor kvadratmeterpriserne er betydeligt lavere," siger cheføkonom i Spar Nord Jens Nyholm i pressemeddelelsen.