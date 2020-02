Lige nu: Grundlovsforhør om fund af skydevåben i Værløse

Presseafdelingen i Nordsjællands Politi oplyser, at en 29-årig mand er sigtet for at overdrage et haglgevær til en anden mand på Lille Værløsevej. Derudover var manden også i besiddelse af et ukendt antal andre våben.