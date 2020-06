Han er nyslået byrådsmeldem. Nu træder Søren Bronér (LA) som sin første gerning ud af konstitueringsaftalen i Furesøs byråd. Privatfoto

Liberal Alliance forlader flertalsgruppe i Furesøs byråd

Nyslået byrådsmedlem Søren Bronér fra Liberal Alliance mener, at der er for meget fastlåst tænkning og for lidt Furesø i kommunen og synes, at vedtagen plan for 2030 er for "fluffy"

Furesø Avis - 15. juni 2020 Af Jens Berg Thomsen

politik Han har netop sat sig i byrådet som afløser for Ole Holleufer. Men nu har Søren Bronér taget den første store beslutning og melder sig ud af konstitueringsaftalen i Furesøs byråd, hvor hans parti Liberal Alliance har været en del af den aftale, der blandt andet har gjort Ole Bondo Christensen (S) til borgmester.

"Vi har hele tiden vurderet, hvad vi fik ud af at være med, og hvad vi ville få ud af at gå ud. Og nu har vi så valgt det sidste" siger Søren Bronér til Furesø Avis og træder ud af den såkaldte valggruppe ét.

"Liberal Alliance har ambitioner og visioner for at udvikle Furesø Kommune til et bedre sted fore vores borgere. Min oplevelse er, at det, der foregår i dag i byrådet, er utrolig systembevarende. Man tager det, der er sket det ene år, og forlænger det til det næste. I byrådet kommer det i min bog til at handle meget om små enkeltsager, og jeg mangler en agenda, der handler om, hvordan vi gør tingene på en ny måde i Furesø Kommune," siger Søren Bronér.

Spild af tid

Han peger blandt andet på "Furesø Visionen", der er blevet besluttet i byrådet og blandt andet indeholder en 2030-plan for kommunens udvikling.

"Jeg havde ikke lyst til at blive hvirvlet ind i 2030-planer og andre ting, hvor det i min verden bliver meget fluffy, som ingen nogensinde bliver holdt op på. Jeg synes, det er spild af tid, og tiden kunne være brugt på at se, hvordan vi får løst tingene bedst muligt. Der er for meget fastlåst tænkning og for lidt Furesø i vores kommune i dag," siger han.

Forhindringer for et privat initiativ

Af de enkeltsager, som Søren Bronér nævner, har han tre eksempler: For nylig fik Farum Lilleskole nej til en ny placering af et flertal i byrådet, og kommunen har også lavet en analyse af FFO-området.

"Jeg har haft svært ved at se mig selv som en del af valggruppe ét med eksempelvis de forhindringer, man lægger for et privat intiativ som Farum Lilleskole. FFO-analysen er et andet eksempel, hvor kommunens private FFO'er/fritidshjem bliver set som en sten i skoen. Man begynder i min bog at beregne på noget utroligt mærkværdigt for at gøre det mere effektivt. I stedet bør det være de store agendaer, det handler om," siger Søren Bronér og nævner et tredje eksempel.

"Jeg har svært ved at forligne mig med, at man laver en analyse af skoledistrikterne, hvor det offentlige materiale, som jeg læser det, ikke er fyldestgørende for, hvordan man bliver berørt lokalt, og hvordan man kommer til at leve med beslutningerne der, hvor folk bor. Man bruger samme løsningsmodeller konstant i stedet for at finde problemernes kerne de steder, hvor borgerne er," siger Søren Bronér.

Hvordan de øvrige partier nu kommer til at stille sig og fordele poster i udvalg med videre, ligger ikke klart i skrivende stund.