Leg med sjov teknologi

"Hvis du og dit barn fra otte år og op er nysgerrige på at se og prøve noget af al den nye og sjove teknologi, kan I komme forbi børnebiblioteket til et par åbent-hus arrangementer to lørdage i august. Se hvad man kan lave med 3D print, og hvordan man kan lege med robotterne Micro:bit og Scratch," skriver Furesø Bibliotek i en pressemeddelelse.