Der skal findes en vej mellem sundhedsfagligheden og den pædagogiske faglighed, siger lederen af Bofællesskabet Svanepunktet. Foto: Jens Berg Thomsen

Leder af bofælleskab efter påbud: Vi skal finde en vej

Leder af Bofællesskabet Svanepunktet siger, at stedet får styr på den sundhedsfaglige dokumentation

Furesø Avis - 14. august 2020 kl. 12:11 Af Jens Berg Thomsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

svar Bofællesskabet Svanepunktet har fået opretholdt et påbud og krav stukket ud, efter et kontrolbesøg tilbage i februar. Besøget faldt efter, at bofællesskabet i november 2019 fik påbud om at få styr på den sundhedsfaglige dokumentation.

"Det er vigtigt at påpege, at der ikke har været menneskelige følger. Der er ikke bekymring om, at vi gør et godt stykke arbejde," siger Morten Ulrik og påpeger, at mens der er faldet et påbud fra Styrelsen for Patientsikkerhed, så scorer man fem ud af fem i et tilsyn fra Socialtilsynet.

"Her får vi topkarakterer, og sådan er det, når forskellige faggrupper kigger på tingene. Pædagoger vil gerne have dokumentationen på én måde, mens sygeplejersker gerne vil have dokumentationen på en anden måde. Vi skal selvfølgelig imødekomme kravene begge steder fra, og det er jeg sikker på, at vi kommer til at lykkes med. Borgerne trives her og ønsker ikke at bo andre steder," siger Morten Ulrik. En af konklusionerne i rapporten er, at der er sket "fremgang" på "trods af problemerne". Og lederen fortæller også, at der bliver arbejdet med tingene.

"Vi var i gang med en implementeringsplan, der indeholdt nogle temadage, hvor vi skulle igennem instrukserne. Det blev dog udskudt på grund af coronasituationen. Her kommer vi til at bruge noget e-learning, og det kommer vi i mål med," siger han.

Beboerne skifter

Et af kritikpunkterne i rapporten er, at der var uoverensstemmelse mellem medicin opført på borgerens liste og så det, der faktisk var i medicinskabet. Morten Ulrik forklarer uoverenstemmelserne med, at beboerne skifter til et tilsvarende præparat, der er billigere.

"Medicin det skal være det billigste produkt, og nogle borgere skifter så medicin, fordi noget tilsvarende er billigere. Hvis man så ikke får ændret i listen, så giver det et minus på patientsikkerheden. Men der er ikke noget farligt i det, for de virksomme stoffer i medicinen er de samme. Det svarer til at tage en Pamol i stedet for en Panodil, hvor det virksomme stof er det samme. Borgerne har indholdsmæssigt fået den medicin, de skulle," siger Morten Ulrik.

