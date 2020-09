Der er konstateret smitte på tre skoler i Furesø Kommune hen over weekenden. Modelfoto: Adobe Stock Foto: Malkov Konstantin/malkovkosta - stock.adobe.com

Lærere og elev smittet på tre skoler i Furesø: Her er klasserne sendt hjem

En lærer, en lærerpraktikant og en elev er konstateret smittet med coronavirus hen over weekenden på Furesøs folkeskoler

Furesø Avis - 07. september 2020 kl. 12:01 Af Jens Berg Thomsen

På Lille Værløse Skoleer en sjetteklasse sendt hjem. På Solvangskolen er en førsteklasse sendt hjem, og på Stavnsholtskolen er hele femte årgang samt et valgfagshold på syvende årgang sendt hjem på grund af covid-19/coronavirus. Det oplyser Furesø Kommune i en pressemeddelelse.

På Lille Værløse Skole er der tale om en lærer, der er lørdag blev konstateret smittet, og samme dag var det en elev fra Solvangskolen, der fik positivt svar på en test. Søndag aften var det en lærer på Stavnsholtskolen, der fik kontateret sygdommen.

"Forældrene har naturligt nok haft mange spørgsmål. Det er første gang, vi har måttet sende klasser hjem, og det har været nyt for alle. Vi har været i kontakt med Styrelsen for Patientsikkerhed for at være helt sikker på, at vi rådgiver forældrene rigtigt. Vi har samlet svarene på en række af de spørgsmål, vi allerede har fået, på furesoe.dk/corona, men herudover er man også velkommen til at kontakte skolen," siger skolechef i Furesø Kommune Per Christensen i pressemeddelelsen.

Kommunen skriver i pressemeddelelsen, at skolerne har fået "godt forberedt" på denne situation.

"Kommunen har stadig strikse hygiejneprocedurer, gruppeopdeling af børnene og ekstra rengøring for at holde corona på afstand i blandt andet dagtilbud, på plejehjem og i botilbud. For der skal handles hurtigt, når der konstateres et smitteudbrud, og på tre af kommunens skoler har der derfor været travlhed henover weekenden.

" Lige nu arbejder lærerne i de berørte klasser på at få gang i fjernundervisningen igen for de ældste elever, mens de yngste vil få tilsendt opgaver via Aula. Fjernundervisningen vil bygge på de erfaringer, skolerne har fra forsommeren, Det forventes, at fjernundervisningen kan starte i begyndelsen af ugen og eleverne får besked direkte. De hjemsendte elever kan komme tilbage i skole, når de er testet negativ. Rengøringen har siden skolestart i august været skærpet, men de berørte steder gøres nu ekstra rent, inden lærere og elever vender tilbage. Alle skolerne har indført mange corona-tiltag, men vil skærpe indsatsen ift. udeundervisning, udluftning med mere," skriver kommunen.

"Nok ikke sidste gang" Borgmester Ole Bondo Christensen (S) siger i samme pressemeddelelse, at "det nok ikke er sidste gang," at Furesø Kommune står i en lignende situation.

"Vores skoler står over for en udfordrende tid, hvor opgaven for at håndtere situationen efter nationale retningslinjer og handle hurtigt er lagt i hænderne på vores ledere. Derfor er det rigtig betryggende at se, at skolerne er klar til at handle og har styr på procedurer med videre, når behovet opstår. Det bliver nok desværre ikke sidste gang. Vi kan jo konstatere, at antallet af smittede er stigende i Danmark, og derfor er vi nødt til at være på forkant - men vi kan ikke gøre det alene. Vi er helt afhængige af den hjælp, vi hver dag får fra forældrene. Familierne er pressede, når hoste eller ondt i halsen betyder, at børnene skal blive hjemme mere end de plejer. Men de gør det, og det tror jeg har afgørende betydning for den indsats, vi kan levere ift. at holde smitten nede i Furesø," siger borgmesteren.