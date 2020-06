Lånehønsene blev så stort et hit hos familien Kemp i Værløse, at de efter de tre måneder valgte at beholde dyrene og bygge et hønsehus. Pressefoto

Lånehøns blev uundværlige hos test-familien i Værløse

Borgere i kommunen kan låne høns og mobilt hønsehus i tre måneder for at prøve det af

Furesø Avis - 07. juni 2020 kl. 10:29 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Det grønne initiativ 'Furesø Lånehøns' kan allerede i den spæde start melde om 100 procent succes.

Sidste år søgte frivillig koordinator Stine Dahlfelt om midler til projektet 'Furesø Lånehøns' via den Grønne pulje i Furesø Kommune. Projektet er en idé, hvor borgere i kommunen kan låne tre høns af racen Isa Brown og en hønsefræser, som er et mobilt hønsehus. På den måde kan man undersøge, om det at have høns i haven, er noget for familien.

Furesøs grønne guide Maj-Brit Petersen, koordinerede sammen med Furesø Driftsgård, at der blev bygget to hønsefræsere, og ved flere af kommunens verdensmålsarrangementer blev der uddelt information om Furesø Lånehøns-ordningen. Der var mange der blev inspireret og de blev oprettet på ventelisten.

Beholder hønsene De første, der fik høns 1. marts i år, var familien Kemp i Værløse. Held i uheld var det en fantastisk adspredelse for familien i den første periode af coronakrisen.

Da de tre låne-måneder nærmede sig sin afslutning, besluttede familien, der var blevet meget glade for de små høns og deres dejlige æg, at beholde dyrene og selv bygge et flot hønsehus.

Det eneste, det har kostet for familien Kemp, er kraftfoder, strøelse og tre nye høns til næste låner.

To nye familier i gang 1. juni startede to nye familier i henholdsvis Hareskoven og Værløse med høns og hønsefræser i tre måneder, og ventelisten er nu på over 20 familier.

De to bure skifter adresse hver tredje måned hele året, for at have høns i haven er ikke kun en sommeraktivitet.

Høns er ofte tamme og ret selskabelige. Det kræver ikke ret meget at holde høns og de kan gå frit omkring i haven om dagen.

Man skal dog lukke dem ind i hønsehuset hver aften, ellers risikerer man, at ræven tager dem.

Hønsefræseren er cirka tre meter lang og kan stå på en græsplæne. Den er ikke rævesikret og kan flyttes rund i haven, så der hønse-gødes forskellige steder.

Man skal selv sørge for foder og strøelse til, men til gengæld har du også friske æg fra hver høne næsten hver dag, beretter Stine Dahlfeldt fra 'Furesø Lånehøns' i en pressemeddelelse.

Sammen med buret følger til låns foder- og vandautomat og en bog om økologiske høns skrevet af Jens Juhl og Sølva Falgren.

Alle der bor i Furesø Kommune og har plads i haven, kan låne høns og hønsefræser i tre måneder.

Man kan læses mere i Facebook-gruppen 'Furesø Lånehøns' og skriv en besked via gruppen for at komme på ventelisten.

jesl