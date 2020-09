Kvinde bag en farverig og mangesidet karriere fylder 85 år

Agnete er et af de mennesker, der er nødt til at gøre noget ved det, når hun oplever, at noget kan blive bedre - det være sig folkeskolen, menighedsarbejdet, folkeoplysning, integrationen af nydanskere, demokratiseringen af de tidligere østlande eller den globale mellemfolkelige forståelse. Agnete engagerer sig og yder sit bidrag, hun kan ikke lade stå til, aktuelt ved at informere om og skabe debat om Verdensmålene gennem NETOP aftenskolen.