Kvartet kommer til Kirke Værløse

Arven fra både sval nordisk jazz og løssluppen latinfest fornægter sig ikke i Randi. I 2019 udgav de CD'en "Drømmelys", og her dyrkes en tone af let og dagdrømmende melankoli med blød trompetlyd, står der i en pressemeddelelse.

"Lyden er yderst behagelig, klangen er blød og rar og kvartetten lyder som et band, som fire mennesker, der kender hinanden og har spillet meget sammen - og som nyder det. Dertil kommer den fine sangerinde Anna Kruses medvirken på lidt mere end halvdelen af skæringerne, et vellykket gæstespil som kun understreger det klare nordiske projekt, som "Drømmelys" er en glimrende eksponent for," står der i en pressemeddelelse.