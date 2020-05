Kurt Bork Christensen er død

" Kurt brændte for tingene, han havde en formidabel hukommelse, han forstod at lægge vægt bag ordene og man skulle stå tidligt op for at følge med i lokalpolitiske diskussioner. Disse egenskaber gjorde ham til et stort aktiv for Venstres byrådsgruppe, vellidt, godt forberedt, respekteret og i godt humør - det var aldrig kedeligt at være til gruppemøde med Kurt," skriver Gustavn Juul blandt andet.