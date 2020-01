Kunde overfaldt medarbejder

En kunde i 7-Eleven er dømt for at slå medarbejder med knytnæve

Manden var først tiltalt for både at have slået den mandlige medarbejder med en knyttet hånd i ansigtet og for at have skubbet ham ind i en butiksreol, men han blev frifundet for at have skubbet ham. Sagen har været udsat, da det blandt andet har været nødvendigt med en mentalundersøgelse af den tiltalte.

En mand fra Farum blev den 18. december kendt skyldig i Retten i Lyngby for at have begået vold mod en medarbejder i 7-Eleven i Farum. Episoden fandt sted mere end et år tidligere den 30. november, 2018 kl. 7.09 om morgenen.

Medarbejderen gik om på den anden side af disken og ville have kunden ud. Han tog fat om kunden og forsøgte at få ham ud, hvorefter kunden sparkede ud efter ham. Derefter faldt de om på gulvet og rullede rundt, hvorefter manden sparkede ud efter medarbejderen, og skubbede ham ind i butiksreolen.

I retten forklarede tiltalte, at han ikke rigtig husker, hvad der skete, og at han har problem med sin tænkning og hukommelse, da han lider af skizofreni, som han tager medicin for.

Straffes ikke

En kunde hjalp med at få kunden ud fra forretningen og derefter blev politiet tilkaldt, som kom hurtigt frem. En anden ekspedient så også optrinnet, og fortæller, at hun prøvede at skille de to fra hinanden i brydekampen på gulvet. De to fortæller begge, at de kender hinanden privat, og derudover er kunden kommet i butikken næsten hver dag, Men der har ikke tidligere været uoverensstemmelser mellem dem.

Den tiltalte blev i retten anset for at have været utilregnelig på grund af sin sindssygdom, og han straffes derfor ikke. I stedet blev han dømt til ambulant behandling ved psykiatrisk afdeling med tilsyn af kriminalforsorgen, som sammen med overlægen kan bestemme, om han bør indlægges. Manden vurderes til at være normalbegavet og er tidligere straffet.