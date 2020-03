Krisemøde om corona: Kommunen melder snart nye tiltag ud

Furesø Kommunes krisestab mødes torsdag morgen til et ekstraordinært krisemøde om coronavirus.

I Furesø Kommune holder de torsdag morgen krisemøde for at modvirke spredningen af coronavirus. Kommunen vil derefter hurtigst muligt melde ud om de nye tiltag på deres Facebook-side og på deres hjemmeside.

Det gælder blandt andet skolelukninger, begrænsninger for besøg på plejehjem samt hjemsendelse af medarbejdere uden kritiske funktioner på eksempelvis sundheds-og ældreområdet.

"Vi er helt opmærksomme på, at denne situation er helt ekstraordinær og rejse en lang række spørgsmål. Mange af dem, kan vi ikke svare på lige nu, men vi vil naturligvis forsøge at danne os et overblik hurtigst muligt. Vi er i tæt dialog med alle relevante myndigheder," står der på kommunens hjemmeside.