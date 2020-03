Konferencecenter KolleKolle vil ikke fyre: Vi har brug for folk på den anden side

”Vi er et sted, hvor vi mødes mange mennesker, også fra udlandet, så vi ville ikke udsætte hverken gæster eller medarbejdere for smitte. Det var en principiel beslutning,” siger direktør Berit K. Leth. Lige forinden var antallet af reservationer raslet ned fra at have haft fuldt hus i konferencecenteret.

Statsministeren meldte som bekendt tirsdag aften ud, at alle restauranter og caféer skal lukke ned for servering. Hos konferencecenteret KolleKolle i Værløse valgte de allerede om fredagen forinden at lukke helt ned og sende alle medarbejderne hjem.

Ingen skal fyres

Alle medarbejdere er sendt hjem med løn, og der er ingen der er fyringstruede. Inden corona-smitten begyndte at brede sig, var det i stedet mangel på uddannet arbejdskraft, som de hos KolleKolle manglede mere af.

”Jeg har ikke opsagt nogen, og det er heller ikke vores hensigt. Vi har brug for de gode medarbejdere, når vi kommer over på den anden side. Vi har valgt at sige, at der også er en tid efter corona.”

Nu er de ved at undersøge, om de skal gøre brug af regeringens hjælpepakker.

”Vi arbejder med 180 kilometer i timen, og kigger på højtryk på, hvad vi skal gøre. Det handler om forretningens eksistensgrundlag,” siger Berit K. Leth, der ikke var overrasket over, at statminister Mette Frederiksen nu har valgt at lukke restaurationer ned i foreløbig to uger.

”Jeg tænkte, at det bar derhen af, hvis man kigger på, hvad der er sket i Italien. Vi forstår alle sammen alvorligheden i det," siger hun.