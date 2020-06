I Furesø er der kommet gode muligheder for at arbejde tæt andre iværksættere på for eksempel Filmstationen og Furesø Iværksætterhus. Foto: Adobe Stock Foto: s-motive - stock.adobe.com

Kommuner oplever stort fald i nye virksomheder - men ikke i Furesø

Der er kommet 21 procent færre nye virksomheder i Nordsjælland under coronakrisen. Det gælder dog ikke i Furesø

Furesø Avis - 14. juni 2020 kl. 08:25 Af Louise Mørch Vilster

Under coronakrisen er der stiftet rekordfå virksomheder i forhold til samme periode sidste år. Det viser nye tal fra CVR, og i Nordsjælland er der for eksempel stiftet 21 procent færre virksomheder fra den 11. marts til den 14. maj i 2020.

I Nordsjælland blev der i den periode stiftet 311 virksomheder mod 398 året før, men det viser sig, at Furesø skiller sig ud i statistikken.

I Furesø blev der med 26 nye virksomheder oprettet præcis det samme antal som i 2019 i samme periode. Der er derfor noget, som typer på, at krisen ikke kradser helt så meget som i andre kommuner.

Formand for Furesø Erhvervsforening, Eva Vedel, fortæller, at der særligt i Furesø er mange mikrovirksomheder og selvstændige rådgivere og konsulenter.

Hun har flere bud på, hvorfor der ikke ses en nedgang i Furesø.

"Der er mange solo selvstændige videns-virksomheder, og det er nemt at oprette en virksomhed, hvis man bare er sig selv. Der er dukket mange fællesskaber op i Furesø, hvor man kan slå sig ned, som for eksempel på Filmstationen eller i Furesø Iværksætterhus. I alle ender af Furesø er der mulighed for at flytte ind og have et fællesskab, hvis man ikke vil sidde derhjemme," siger hun.

Det er regnskabsvirksomheden Dinero, der har undersøgt tallene, der dækker over enkeltmandsvirksomheder og personlig ejet mindre virksomheder (PMV). På landsplan er tallet næsten det samme som i Nordsjælland, da det her ligger på 22 procent færre virksomheder.

Eva Vedel kender også til flere virksomheder uden tilknytning til Furesø, som alligevel har valgt at slå sig ned i kommunen.

"Jeg har et par eksempler på virksomheder, der flyttede fra København til Filmstationen i Værløse, og som var spændt på, om kunderne kunne finde dem. Men kunderne syntes, at det var fedt at komme derud, og at de skulle ikke bruge tid på at finde parkering i København," siger hun.

Eva Vedel roser også kommunens hjælp til erhvervslivet.

"Generelt er der rigtig meget hjælp at hente, hvis man vil skabe en virksomhed i Furesø og meget hjælp i forhold til rådgivning. Vi har en kommune, der rækker meget ud for eksempel under corona med fast track ordning til virksomhederne," siger hun.

Tallene I perioden fra den 11. marts til den 14. maj i år er der blevet stiftet 21 procent færre enkeltmandsvirksomheder og personligt ejet mindre virksomheder (PMV) i Nordsjælland end i samme periode sidste år.

I Furesø er der etableret 26 nye virksomheder i samme periode i både 2020 og 2019.

Bornholmerne har oplevet det største fald i antallet af nyetablerede virksomheder med et fald på 33 procent. Nordjylland har oplevet det mindst fald med 15 procent færre virksomheder.