Sådan ser det ud på fortovet ved Furesøstien ved Kielshøj i Farum. Foto: Louise Mørch Vilster

Kommunen vil prioritere renovering af fortove: Vi er godt klar over, de er dårlige

Furesø Avis - 20. september 2020 kl. 09:38 Af Louise Mørch Vilster

Der er for mange stier og fortove med for hullet eller ujævn belægning i Farum Vest. Det erkender de hos Furesø Kommune, og det er derfor et område, der skal prioriteres i de kommende år. Det fortæller vejchef Dorrit Gundstrup til Furesø Avis.

"Vi er godt klar over, at der faktisk i hele Farum Vest er en dårlig belægning. Derfor har vi lige nu Driftsgården ude at kigge på det, og driftschefen siger, at vi skal i gang, fordi de har det så dårligt. Lige nu er de i gang med at lappe de værste steder," forklarer hun.

Dorrit Gundstrup er ked af at høre, om den 87-årige kvinde, der er faldet over en af fliserne på fortovet ved Kielshøj og derfor blev indlagt på hospitalet og skulle sys over næsen.

"Der skal ikke ligge sten i vejen, og vi er meget kede af, at hun er faldet. Jeg håber, at hun søger erstatning," siger hun.

I kommunens katalog over anlægsforslag for de næste fire år, er der også en klar erkendelse af, at der er brug for renovering af især fortove.

"Fortovene på mange af de offentlige boligveje, har ikke været renoveret siden de blev anlagt i 1960'erne og 1970'erne... Mange fortove har knækkede fliser og ujævnheder, som i værste fald gør kommunen erstatningspligtig, hvis en borger falder over et fliseopspring," står der.

Hæve med 1,3 mio. kr. Hos Furesø Kommune er de i år færdige med at disponere penge til vejrenovering, men i starten af næste år vil de i forvaltningen lægge forslag frem til politikerne om, hvor der bør renoveres.

"For at kunne indhente efterslæbet på fortove og kantsten, bør det årlige budget for de kommende år hæves med 1,3 mio. kr., svarende til samlet budget på 8,0 mio. kr.," står der i anlægsforslaget.

Fortovene er samtidig også utidssvarende.

"Fortovene har en særlig belægning med små fliser, og sådan laver man ikke fortove i dag. Det er enten med større fliser eller med asfalt," siger Dorrit Gundstrup.

Ved Kielshøj i Farum er der også et problem med rødder fra træer, der vokser ind under fliserne og som dermed gør fortovet ujævnt. Arealet, som træerne står på, er ejet af grundejerforeningen, mens fortovet og stien tilhører kommunen.

"Der er en stor udfordring med træer, fordi de er plantet uden plantehul, og derfor søger de under vejbelægningen for at få vand. Det kan også ses på Kollekollevej. Når budgetforhandlingerne er overstået ved vi, hvor mange penge, der er sat af til udbedring af veje, og så går vi i dialog med naboerne," siger Dorrit Gundstrup.

Hun opfordrer alle borgere til at bruge kommunens app 'Furesø Borgetip', hvis de finder huller, der skal udbedres.

"Den går direkte ud til Driftsgården, og vi vil rigtig gerne have borgernes hjælp, for vi ser ikke alt," siger hun.