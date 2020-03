Kommunen søger ekstra hænder til coronaberedskab

"Vi står i en udsædvanlig coronatid. Vi har derfor brug for hjælp til social-, og sundheds- og ældreområdet og til madlavning. Har man erfaring her og vil hjælpe, så kontakt os endelig. Da vi meget opmærksomme på at undgå at få smittet for vores ældre og udsatte borgere med corona, søger vi for øjeblikket primært efter folk, der kan hjælpe os indenfor sundheds og -pleje området. Gåture og fællesaktiviteter tæt sammen er desværre for risikabelt i disse tider," siger Tine Gram, velfærdsdirektør i en pressemeddelelse.