Se billedserie Det foreslås at konvertere den gamle skolebygning til boliger, der får egen have. Illustration: Sophienberg

Kommunen holdt første digitale borgermøde

Mødet handlede om udviklingen midt i Farum med boliger, restauranter og grønne haver. Første spørgsmål i chatten måtte lokkes frem med en pose bolcher

Furesø Avis - 13. maj 2020 kl. 09:47 Af Louise Mørch Vilster Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

borgermøde Furesø Kommune havde forleden premiere på det første digitale borgermøde, da det fysiske borgermøde var aflyst på grund af faren for coronasmitte. Borgermødet, der fandt sted onsdag aften, handlede om udviklingen af området ved det tidligere rådhus i Farum, hvor lokalplanen åbner op for familie- og senioregnede boliger, erhverv, cafeer og restauranter. Projektet har fået navnet Kulturøen.

Det gamle rådhus på Frederiksborgvej 3-5 skal ikke længere bruges af Furesø Kommunes administration, og byrådet ønsker derfor at sælge området og omdanne det til en ny form for byområde. Med lyd og billede direkte fra atriummet i rådhuset blev projektet præsenteret, og borgerne kunne samtidig skrive spørgsmål ind via en chatfunktion på kommunens hjemmeside. Selvom der var 27 personer, der fulgte med derhjemme tog det lidt tid, før der kom gang i chatten, og den første spørger måtte lokkes frem med udsigt til en pose bolcher.

"Det er første gang, vi oplever det til et borgermøde," sagde by-og kulturdirektør Claus Torp.

Rådhus til nye formål

Der har tidligere været afholdt borgermøder om ændringen af lokalplan 146, og hensigten med lokalplanforslaget er, at bruge det tidligere rådhus til nye formål, etablere boliger, skabe bedre byrum og stiforbindelser og at få mere byliv i området.

Det var udvalgsformand for Udvalget for byudvikling og bolig, Egil Hulgaard (K), der startede med at præsentere projektet.

"Først skulle vi finde ud af, hvad der skulle og ikke skulle bevares. Det, vi har taget udgangspunkt i, er det som vi besluttede i starten af 2018, nemlig at bevare den gamle skole og at udvikle byggefeltet rundt om kulturhuset på Frederiksborgvej 3-5," sagde han.

Mere byliv

Det er ejendomsudvikleren Sophienberg, der vandt udbuddet af det store projekt, og derudover har kommunens arkitekturråd været inde over og blandt andet set på, hvordan byggeriet passer sammen med omgivelserne. En af planerne er at forbinde Farum Station med området ved Farum Bytorv på en bedre måde. Derfor foreslås det i projektet, at underføringen ved Kumbelhaven forlænges, så der skabes en bedre sammenhæng for bløde trafikanter mellem stationsområdet og Farum Bytorv. Claus Torp, fortsætte præsentationen, og fortalte om hovedambitioner bag byggeriet.

"Det handler om at skabe mere liv, og boligerne vil også være et rigtig godt bidrag til, at der kommer mere liv omkring Farum Bytorv," sagde han.

Musikhus rives ned

Ændringen af kommuneplanen betyder også, at der kan bygges én parkeringsplads per bolig i det nye etagebyggeri. I dag er der parkeringspladser for biler og cykler på hjørnet af Frederiksborgvej og Stavnsholtvej, hvor der i fremtiden skal være boliger, der især bliver målrettet seniorer. Byggeriet bliver derfor med store badeværelser og elevatorer. Da boligbyggeriet kommer til at nedlægge mange parkeringspladser, bliver der i stedet bygget en parkeringskælder med godt 70 pladser. Derudover vil der komme 40 parkeringspladser foran kulturhuset. Det nye i projekthuset er, at danseskolen også kendt som musikhuset skal rives ned.

"Det er lidt en nødvendighed som følge af, den p-løsning man har fundet. Vi har været omkring forskellige løsninger, men er kommet frem til, at det er den bedste," sagde Claus Torp.

Han fortalte også, at det har været et stort politisk ønske, at bevare det gamle rådhus, som tidligere har været en skole.

"I forhold til den gamle skole, er det vigtigt, at farven og udtrykket bevares, og at nye vinduer og døre følger facedesymmetrien," sagde han.

Også Lars Toksvig, der er partner i PLH Arkitekter fortalte om idéerne bag projektet, som også indebærer en ny adgang til kulturhuset med en to etagers høj port på hjørnet af Frederiksborgvej og Stavnsholtvej.

"Det har vi arbejdet meget med, lige fra konkurrencen begyndte og i dialogen efter med kommunen og arkitekturrådet. I stedet for at lukke af for kulturhuset, har vi tænkt, hvordan får vi lavet denne nye indgang. Der har vi valgt et portmotiv, som er en stor åbning i to etager, man kan bevæge sig ind af som gående. Det giver også mulighed for at reklamere for forskellige arrangementer i kulturhuset, og der vil være lys på om aftenen, som giver et imødekommende udtryk ud mod krydset," sagde han.

Små gårdhaver

Der vil derudover blive anlagt forskellige grønne gårdarealer, eller haver, blandt andet en der ligger ind mod kulturhuset, og som er skærmet for trafikstøj. Alle boliger vil også få adgang til haverne, som skal være til glæde for både beboere og kulturhusets brugere. Der kommer også en have ud fra biblioteket og sundhedshuset, som kan bruge haven til deres brugere.

Et af de spørgsmålene fra borgerne til det digitale borgermøde drejede sig om de støj-og støvgener, som byggeriet vil give under den 18 måneder lange byggeperiode.

"Det er klart, at når man giver en bygge tilladelse, så indretter man en byggeplads så hensigtsmæssigt som muligt, og der vil være retningslinjer for, hvornår man må køre til og fra. Hvis generne bliver for store, kan man henvende sig til forvaltningen og så vil vi føre et tilsyn og komme med påbud til entreprenøren," svarede Claus Torp.

Der blev også spurgt om, hvordan de to meget forskellige bygninger, det nye etagebyggeri og det gamle rådhus, vil spille sammen ved siden af hinanden. Her lagde Lars Toksvig blandt andet vægt på, at det nye byggeri vil blive beklædt med gule sten, så det matcher i farven, og at der ikke bliver bygget for tæt på det gamle byggeri.

Der var sat to timer af til borgermødet, men allerede efter under en time, var det færdigt, da der ikke var flere spørgsmål. Det er stadig muligt at indsende høringssvar til byggeriet, og lokalplanen er i høring til mandag den 25. maj.

"Det er rigtigt vigtigt at få input fra jer, så send gerne ind," sluttede næstformand i Udvalget for bolig og byudvikling, Lene Bang (S) mødet af med.

Borgermødet kan genstreames på www.furesoe.dk/vaer-med/borgermoeder, og Furesø Kommune afholdte et digitalt borgermøde igen den 11. maj 2020 kl. 17-19. Denne gang om lokalplan 149, som handler om anvendelse af idræts- og fritidsområdet i Farum Vest. Læs mere om borgermøderne på www. furesoe.dk/borgermoede

