Kommunen holder online borgermøder under corona

Før coronaudbruddet kom, var der planlagt borgermøder for blandt andet områderne ved Farum Kulturhus og for idrætsområdet i Farum Vest, som lige nu er i høring. Men da de fysiske møder ikke kan lade sig gøre, planlægger Furesø Kommune i stedet at afholde online borgermøder. Til byrådsmøderne er den online mødeform allerede blevet testet, da der er blevet live streamet til Facebook. De to borgermøder finder sted den 6. og 11. maj.

For borgmester Ole Bondo Christensen (S) er det vigtigt, at borgerinddragelsen ikke lider under, at borgerne ikke kan mødes fysisk.

"Vores model for borgerinddragelse har et særligt fokus på, at vi skal forsøge at få de grupper af borgere i tale, som vi ellers har vanskeligt ved at nå. Det er afgørende for, at vi får alle nuancer med, når vi politisk skal træffe beslutninger," siger han i en pressemeddelelse.

Rulle ud i større stil Formand for Udvalget for digitalisering og innovation, Lars Carstensen (C), er glad for den fordel, som de foregående års arbejde med digital borgerinddragelse giver Furesø Kommune.

"Vi valgte ret tidligt at satse på den digitale inddragelse, fordi vi kan se, at vi når flere borgere, end vi ellers ville, hvis vi kun holdt de traditionelle fysiske borgermøder. De sidste to år har det primært været på forsøgsbasis, men nu er det ambitionerne at rulle det ud i endnu større stil, og det er vi ved at lægge planerne for," fortæller Lars Carstensen.

Læs mere om borgermøderne på www.furesoe.dk/borgermoede