Kommunen fremskynder 27 mio kr. til renoveringer

I torsdags meldte finansministerien ud, at kommunerne i lyset af erhvervslivets svære situation får lov til at bryde anlægsloftet. Det har de allerede taget imod i Furesø.

Der kommer snart gang i endnu flere renoveringer og andre byggeprojekter end ellers planlagt. På grund af den ekstraordinære situation, som erhvervslivet lige nu står i på grund af coronakrisen, valgte regeringen sammen med kommunerne og regionerne i sidste uge at lempe på kommunernes anlægsloft, så de kan sætte gang i flere projekter allerede i år. I Furesø Kommune har de derfor valgt at fremskynde 27,4 millioner kroner, som ellers først skulle være brugt næste år.

"Vi vil rigtig gerne give en håndsrækning til erhvervslivet. Vi lægger op til at bruge 27,4 millioner kroner på især vedligehold af skoler, daginstitutioner og til energirenoveringer. Vi går i gang med det meget snart, så der kan komme fyld tryk på kedlerne. Det bliver også godt for miljøet med energirenoveringerne. Det er meget kærkomment at komme i gang," siger borgmester Ole Bondo Christensen (S) til Furesø Avis.

Ekstraordinære møder

Men da de mange ekstra millioner ikke er med i dette års budget, kræver det et ekstraordinært møde i Økonomiudvalget og et ekstraordinært byrådsmøde, som borgmesteren forventer bliver afholdt inden påske. Derefter bliver projekterne udbudt på normal vis.

Derudover indstilles det til politikerne, at fremskynde projekter, der var planlagt til start i maj i år, til at starte allerede nu. Der er for 2020 i forvejen vedtaget projekter for 50 millioner kroner.