Kommunen fortsætter streaming af borgermøder: Vi vil nå ud til flere

Selvom det igen er muligt at møde op til borgermøder, vælger kommunen stadig at livestreame dem. Torsdag er der borgermøde om næste års budget

Under coronakrisen blev livestreaming af byråds-og borgermøder taget i brug i Furesø Kommune, så borgerne stadig kunne følge med og blande sig i den politiske debat. De gode erfaringer betyder, at den digitale inddragelse ikke er lagt på hylden, og derfor blev det seneste borgermøde også livestreamet, selvom borgerne igen kunne møde op. Det gælder også det næste borgermøde, som handler om næste års budget. Det er torsdag den 17. september fra kl. 19-21.30. Møderne kan efterfølgende ses på kommunens hjemmeside.

Det seneste borgermøde handlede om Plan-og Agenda 21-strategien og om udkastet til en ny boligpolitik. Det var dog kun 15, der så med digitalt. Indtil videre er der blevet livestreamet tre borgermøder.

"Vi er generelt rigtig glade for at det er lykkes os at nytænke og styrke borgerinddragelsen under de hensyn, som er krævet som følge af Covid19. Det har sat streg under vigtigheden af Furesømodellen for borgerinddragelse Vi øver os og løbende har tilpasset vores måde at afholde møderne på til de gældende corona-anbefalinger og restriktioner," skriver udviklings-og kommunikationschef, Claus Holm, i en mail til Furesø Avis.

Når ud til flere De digitale borgermøder har dog fået flere til at deltage, da der under corona-nedlukningen var 94 borgere, der loggede på til mødet om fremtiden for idræts-og fritidsområdet i Farum Vest.

Og selvom borgerne ikke møder fysisk op, kan de stadig stille spørgsmål gennem en chat-funktion. Det kan også få folk, der normalt ikke har lyst til at stå frem på et borgermøde, til at få svar på deres spørgsmål, mener Claus Holm.

"Vi vil gerne meget bredere ud med deltagelsesprocesserne og nå ud til dem, der ikke normalt ville komme til borgermøde og især for tiden dem der ikke har mulighed for at deltage pga Corona," skriver han.

Borgerne har også givet deres mening til kende om de digitale borgermøder til kommunen. Der er sket gennem chatten, og her er der opbakning til at fortsætte med både fysisk og digital deltagelse.

"Jeg synes det er godt med online borgermøde - tror ikke jeg ville have haft mulighed for at deltage, hvis jeg skulle nå et sted hen. Så fremover (når Corona tillader det) håber jeg at online supplerer fysisk fremmøde på borgermøder," skriver Louise Schadegg, mens Karin Beyer mener, at det især er vigtigt for folk i risikogruppen:

"Det er et super initiativ med virtuelle møder, og det går bedre end man kunne vente. Det varer meget længe før personer i risikogruppen kan deltage i fysiske møder."

Fra byrådet er der desuden bred opbakning til at streame byrådsmøder med både lyd og billede, som der skal afsættes penge af til i næste års budget. Det næste borgermøde kan ses på www.furesoe.dk/borgermoedered.