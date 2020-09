Kommunen fanger stress med nærværskonsulent

Ledende forebyggelseskonsulent Torsten Balslev er med til at hjælpe ansatte i Furesø Kommune. Pressefoto Foto: Lindskov

Hvert år ringer mellem 70 og 100 medarbejdere i Furesø Kommune til en nærværs- konsulent. Det reducerer stress og sygdom

Kommunerne kæmper med et sygefravær, som er langt højere end på private arbejdspladser. I 2017 var kommunalt ansatte ifølge Beskæftigelsesministeriets tal i gennemsnit sygemeldt 12,8 dage mod 6,8 dage i private virksomheder.

Furesø Kommune er en af de kommuner, som har målrettet indsatsen for at forebygge sygefravær. Furesø Kommunes ansatte har siden 2015 haft mulighed for at kontakte nærsværskonsulenterne hos virksomheden Come-Back. Den forebyggende indsats har ført til øget trivsel og mindre gennemtræk af medarbejdere, skriver Lindskov Communication i en pressemeddelelse.

"Ofte handler det om, at den ansatte har for store forventninger til, hvad han eller hun kan overkomme på en arbejdsdag. Herudover har den offentlige sektor været gennem mange omstruktureringer de senere år, og mange medarbejdere føler, at de ikke kan yde den samme service som tidligere. Det kan give en følelse af utilstrækkelighed og føre til stress," fortæller ledende forebyggelseskonsulent Torsten Balslev.

"Nærværskonsulenten lærer den sygdomstruede medarbejder, hvordan han eller hun får bekymringer og stress til at fylde mindre. Det handler ofte om bedre værktøjer til restitution som eksempelvis søvn, motion og afslapning," siger Torsten Balslev.

Og når man måler på det forebyggende arbejde med de fraværstruede medarbejdere i Furesø Kommune, ser det ud til, at Come-Backs metode virker, og at pengene derfor er godt givet ud.

"Siden ordningen begyndte i 2015, er det lykkedes Furesø Kommune at fastholde en pæn placering i landsstatistikken over medarbejdernes sygefravær. Den forebyggende indsats udgør her en vigtig faktor, siger Torsten Balslev og fortsætter:

"Når en medarbejder i kommunen ringer til nærværskonsulenten, fordi han eller hun føler sig presset og slidt, får vedkommende typisk to til tre samtaler, som en tilstrækkelig hjælp til at undgå overbelastning. Til sammenligning vil det typisk kræve fem samtaler med en psykolog gennem den kommunale sundhedsforsikring, hvis først medarbejderen er blevet sygemeldt."