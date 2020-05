Kommunen åbner op for udendørs vielser: Helle og Jesper blev gift ved søkanten

Se billedserie Coronakrisen gav parret tid til at reflektere, og det satte gang i bryllupsplanerne. Foto: Jan F. Stephan

Under corona har kommunen aflyst alle vielser på rådhuset, men nu er det muligt at blive gift udenfor. Det tilbud tog Helle og Jesper fra Værløse imod

02. maj 2020 Af Louise Mørch Vilster

Der var med bølgeskvulp i vandkanten og en smule vind, at der onsdag blev holdt bryllup ved bådebroen ved KolleKolle, hvor Helle Hartvigsen Jarnit og Jesper Hartvigsen sagde ja til hinanden. På grund af coronaudbruddet har vielserne på rådhuset været midlertidigt aflyst, men kommunen har nu åbnet op for vielser udendørs.

Hemmeligt bryllup Vielsen ved Furesøen var derfor den første, efter at corona lukkede det hele ned, og for brudeparret endte det med at blive en helt anden oplevelse, end de ellers først havde planlagt. Med til brylluppet var den nærmeste familie som forældre og svigerforældre og deres to børn Asger og Ella på 12 og 9 år.

"Vi havde egentlig tænkt os at blive gift på rådhuset uden at sige det til nogen. Men da det skulle holdes udenfor skulle vi selv have to vidner med, og så tog det lidt om sig. Men nu er vi mega begejstrede for at kunne dele det sammen med vores kære," fortalte Helle Hartvigsen Jarnit, der nu har fået nyt efternavn.

Parret har boet tre år i Værløse, og hun arbejder til daglig som jurist, mens han er dommer. Furesøen er et sted, de holder meget af at komme, og det blev derfor stedet til vielsen.

Udskudte bryllupper I Furesø Kommune er der i alt blevet udskudt 16 vielser til et senere tidspunkt, mens tre par indtil videre har taget imod tilbuddet om et udendørs bryllup, fortæller afdelingsleder i Borgerservice, Marianne Riis Søborg.

"Vi har to udendørs vielser i maj, hvor den ene er i parrets have og den anden er i datterens have. Derudover venter vi på svar i 20 sager, som ikke er udskudt. Hver gang vi har en vielse, har vi kontaktet dem for at høre, om det skal udskydes," siger hun.

Der er også tre par, som i stedet er blevet gift i andre kommuner, hvor det har kunnet lade sig gøre alligevel, og hvor Furesø Kommune derfor kun står for den administrative del. Der er også syv par, som har fået en kirkelig vielse, som så har været med meget få gæster.

Vælge et særligt sted Det var giftefoged Lina Bruun, der stod for vielsen ved Furesøen, hvor hun kortvarigt blev afbrudt af en helikopter, men ellers forløb vielsen som den skulle. Lina Bruun, der til daglig arbejder som projektleder i Furesø Kommune, har normalt 20 vielser om året, men det er sjældent, at de foregår udenfor. Der er dog langt flere vielser i alt, da de er tre giftefogeder og derudover står byrådspolitikere også for vielser.

"Det gør det på en måde mere specielt, at det er udenfor, fordi det er et sted, folk selv har valgt, og som måske har en særlig betydning for dem, eller som bare er et smukt sted," siger Lina Bruun.

Champagne og taler Hun havde medbragt to flasker champagne fra kommunen, som der blev skålet med efter vielsen, og brudens mormor overraskede pludselig med musik fra en medbragt højtaler, der spillede 'Det er så yndigt at følges ad'. På bordet var der både håndsprit og paraplyer, men vejret holdt heldigvis tørt. Både brudgommen og brudens far holdt en kort tale.

"Vi vil sige tak til jer for at komme ud til forblæste Furesø i de her coronatider. Der bliver ingen fest lige nu, men det kommer måske senere. Det føles bare fantastisk at være gift, det er vi sindssygt glade for," sagde Jesper Hartvigsen.

Corona satte tanker i gang Parret fortæller, at det var tiden derhjemme under corona, der fik sat skub i beslutningen om at blive gift, efter at have kendt hinanden i 16 år.

"Det har været en lidt mærkelig og trist tid, så det har været et lyspunkt at se frem til. Der har været tid til refleksion og til at trække stikket," siger Helle Hartvigsen Jarnit, mens Jesper Hartvigsen supplerer:

"Det er ikke fordi, vi ikke ville giftes, men der kan let gå hverdag i det efter 16 år. Vi har aldrig haft behov for at have papir på hinanden, men nu er vi vildt glade for beslutningen, og for at der ikke går et år eller to mere," siger han.