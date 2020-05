Kommune vil søge 4,5 millioner kroner til fremtidsværksteder

På Furesøs syv skoler er der et ønske om at etablere lokale fremtidsværksteder, og derfor er der hos Furesø Kommune planer om at søge 4,5 millioner kroner hos den almennyttige Villum Fonden. Det var et punkt på dagsordenen til det seneste møde i økonomiudvalget, og det skal endelig vedtages til byrådsmødet onsdag.