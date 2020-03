Kommune: Så mange børn møder ind mandag

corona COVID19-viruset betyder, at Furesøs forældre frem til fredag morgen kunne søge nødpasning af børn i henholdsvis dagtilbud og 0.-3.klassesskolebørn.

Men kommunen skriver, at "forældrene i stor udstrækning" har taget regeringens opfordring til at holde børnene hjemme eller har fundet andre pasningsmuligheder.

"Vi prioriterer, at de tilmeldte børn kan møde trygt op i nødpasningen. Derfor følger der minimum en voksen med fra de skoler, der ikke har fysisk nødpasning, dvs. Hareskov Skole, Solvangskolen, Stavnsholtskolen og Søndersøskolen", siger skolechef Per Christensen til hjemmesiden.

"Furesøs forældre har virkelig vist det samfundssind, som statsministeren efterspørger, og det er forbilledligt. Jeg kan dog forestille mig, at flere forældre pludselig får et behov for nødpasning. I det tilfælde skal de kontakte barnets skole direkte. På skolernes hjemmesider kan man se, hvornår de sidder klar ved telefonen," siger skolechefen.