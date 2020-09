Artiklen: Kommunale ansatte står til at miste fridage

Kommunale ansatte står til at miste fridage

Ansatte på jobcentret, i borgerservice og på rådhuset i Furesø Kommune kan formentlig se frem til færre fridage. Som en del af budgetforslaget for de kommende år lægges der op til at fjerne en kutyme om særlige fridage i administrationen.

I forslaget er der dog planer om at holde åbent på rådhuet og i jobcentret til kl. 12 den 1. maj med en begrænset bemanding på op til 100 medarbejdere.

Nedlæggelsen af fridagene kan fra 2021 give en besparelse på 70.000 kroner, mens det i 2024 vil betyde en besparelse på 240.000 kroner. Besparelsen kommer dog an på, hvordan dagene falder, og i 2022 er der derfor ingen besparelse for kommunen.

Opsigelsen af feriedage-kutymen rammer derfor kun en række mindre personalegrupper. Den største gruppe, der står til at blive berørt er socialrådgivere, som nu skal arbejde grundlovsdag og første maj indtil kl.12 eller holde fri for egen regning.

Kommunen har lavet en rundspørge blandt de nordsjællandske kommuner, der viser, at de alle har opsagt kutymer med fridage, ud over hvad der står i de enkelte overenskomster. Byrådet skal til oktober vedtage budgettet for det kommende år.