Kom til picnickoncert på Furesøbad med Kim Sjøgren

"i flere år har det været et stort ønske at krydre Furesø Picnic'en med lyden af sommer fra den både fænomenale og folkelige violinist Kim Sjøgren og da der pludselig åbnede sig en mulighed for at præsentere Undergrundens forestilling "Afsporet" med netop Kim Sjøgren på violin og Anders Ahnfelt-Rønne ved tangenterne, var lykken gjort," skriver Furesø Picnicfestival i en pressemeddelelse.

Grundet Corona kan der kun bookes hele borde. 2-mandsborde er dog allerede udsolgt, så det anbefales at gå sammen med nære venner og familie og booke et 4-mandsbord sammen. Koncerten bliver med udsigt til Furesøen, et glas bobler, en let anretning med et lokalt Furesø-twist og et uddrag af de bedste numre fra forestillingen "Afsporet". Den finder sted både kl. 15.30 og kl.18.45 på Furesøbads terrasse og prisen er 300 kr. Læs mere på www.oplevfuresoe.dk.