Kom til morgensang ved Hareskov Kirke

" Her står kirkens musikalske personale klar til at varme deltagerne op og bistå alle gennem den fælles sang. Der vil hver gang være en vært på, der vælger og præsenterer fællessangene fra Højskolesangbogen. Første gang vil det være Provst Rebecca Rudd, der vil begrunde sit sangvalg. I september måned, den 17. september, har Hareskov Kirke inviteret den lokale forfatter og journalist Helle Vincentz til at gøre det samme. Du kan kigge forbi morgensang på vej på arbejde, når du evt. har afleveret børnene i skolen eller bare efter morgenkaffen. Det er kirkens ønske, at naboerne i Hareskovby kan starte dagen i fællesskab med musik og gode tekster at reflektere lidt over," skriver kirken i en pressemeddelelse.