Se billedserie FC Nordsjællands kvinder ligger lunt i svinget til at få medaljer i sin første sæson i den bedste række. Lørdag inviterer holdet på gratis topfodbold på Right to Dream Park. Foto: FC Nordsjælland

Kom til gratis kamp: Kvinder kan tage stort skridt mod medaljer

FC Nordsjællands bedste kvindehold inviterer til gratis fodbold og måske et skridt mod bronzefest på Right to Dream Park. Lokal Farumkvinde har taget turen op gennem rækkerne

Furesø Avis - 16. juni 2020 kl. 11:30 Af Jens Berg Thomsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

fodbold Lørdag den 20. juni klokken 14 inviterer FC Nordsjællands bedste kvindehold på gratis fodbold, når holdet tager imod FC Thy på Right to Dream Park i Farum. Kampen på lørdag er den næstsidste i medaljeslutspillet, hvor FC Nordsjælland i skrivende stund ligger til bronze. Onsdag den 17. møder Farum-holdet Brøndby, der lige nu ligger nummer to, men med en sejr mod FC Thy, kan der tages et stort skridt mod bronzemedaljer, og derfor håber klubben, at mange vil benytte sig af muligheden for for at se kampen.

Kvinderne har rykket op fire sæsoner i træk, og derfor er der glæde over, at holdet nu ligger til medaljer i den første sæson i den bedste række. En af dem, der har været med hele vejen, er Esther Endel Roenn, der er vokset op i Farum.

"At få medalje med FC Nordsjælland ville være meget stort for mig. Jeg har selv spillet i Farum i over 10 år, og jeg har været med siden starten, hvor vi rykkede op fra Sjællandsserien. Jeg føler mig meget beæret over at være en del af rejsen. Hvis vi kunne få medaljer allerede i vores første sæson i Gjensidige Kvindeligaen, ville være så stort. Det ville være en form for bekræftelse på, at det arbejde som FCN har gjort for kvindefodbold, har været en succes," siger hun i en pressemeddelelse, som FC Nordsjælland har sendt ud inden den vigtige kamp.

"Rejsen igennem rækkerne har været en kæmpe oplevelse. Dengang FC Nordsjælland meldte ud, at de gerne ville have et elitekvindehold, blev jeg rigtig glad, for jeg er opvokset i Farum, og jeg har altid drømt om at repræsentere min by på en fodboldbane."

Esther Roenn scorede selv i sidste weekends sejr på 2-0 ude mod Kolding, og har dermed andel i, at holdet lige nu ligger til medaljer. Tilskuerne er så småt ved at vende tilbage til de danske stadions efter coronanedlukningen, og på lørdag er der plads til 200 tilsuere. Billetterne gives væk efter først til mølle-princippet på www.billet.fcn.dk.