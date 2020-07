Kom til gratis foredrag om 'tennispsykologi'

For alle der er interesserede i, hvordan idræt og psykologi spiller sammen, er der godt nyt fra Farum Tennisklub. Klubben inviterer til gratis foredrag med overlæge i psykiatri, Lars Hansen, med titlen 'Power of the mind'. "Foredraget vil være interessant og relevant for tennisspillere på alle niveauer og i alle aldersgrupper, samt for tennisforældre og trænere.